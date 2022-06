22 arrestaties bij protest Extinction Rebellion in kantoor fiscus

De politie heeft 22 mensen aangehouden bij een protest woensdag van de klimaatactivisten van Extinction Rebellion in het hoofdkantoor van de Belastingdienst in Den Haag. De aangehouden activisten hebben een proces-verbaal gekregen, aldus de politie.

De klimaatactivisten waren het gebouw binnengelopen en hadden plaatsgenomen in de hal. Ze joelden, riepen en zongen, en droegen spandoeken en borden met teksten als “stop subsidies aan fossiele industrie” en “ik wil een toekomst”. De politie maakte na ruim een uur een einde aan het protest door de actievoerders een voor een af te voeren.

“De regering geeft per jaar 17,5 miljard euro belastingvoordelen aan investeringen in de fossiele industrie. Dat is drie keer meer geld dan gaat naar het aanpakken van het klimaatprobleem”, verklaarde een van de actievoerders het protest. Het is volgens hem geen tegenactie tegen het boerenprotest.