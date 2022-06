Rijkswaterstaat: A1 tot in de avond dicht in beide richtingen

De A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort blijft woensdag zeker tot in de loop van woensdagavond in beide richtingen dicht. Dat meldt Rijkswaterstaat. De weg is al geruime tijd afgesloten wegens de drukte door het boerenprotest in de Gelderse plaats Stroe, dat niet ver van de A1 ligt. Rond 16.00 uur begon de uittocht van tractoren van boeren die de protestmanifestatie hebben bijgewoond.

Een deel van de boeren koos ervoor om toch via de snelweg A1 huiswaarts te keren. Dat is mogelijk omdat sommige tussenliggende op- en afritten open zijn voor lokaal verkeer. Doorgaand verkeer vanuit Apeldoorn en Amersfoort kan geen gebruik maken van de A1.

Aan het begin van de avondspits is het volgens Rijkswaterstaat wel iets drukker dan normaal op de omleidingsroutes, maar lijkt het erop dat toch veel weggebruikers de omgeving hebben gemeden. “Maar het is afwachten hoe vlot de uittocht van tractoren verloopt. We verwachten dat het nog uren gaat duren voordat alle boeren weg zijn uit Stroe, dus daarom houden we de A1 dicht”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat waarschuwde eerder woensdag al voor een zeer zware avondspits, vooral in het midden en het oosten van het land. De dienst adviseert automobilisten om zich goed voor te bereiden voor ze de weg op gaan, de actuele verkeersinformatie goed in de gaten te houden en de omgeving van Stroe tot in de loop van woensdagavond waar mogelijk te mijden.

Weggebruikers in de richting van Apeldoorn kunnen omrijden via de A28 en de A50 langs Hoevelaken en Zwolle, of via de A30, A12 en A50 langs Barneveld. Het verkeer richting Amersfoort en Amsterdam kan omrijden vanaf Beekbergen, over de A50 en A28.