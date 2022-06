Rutte: niet goed dat Kamerleden niet naar boerenprotest kunnen

Het is volgens minister-president Mark Rutte “niet goed” dat een aantal Kamerleden niet bij het boerenprotest in Stroe aanwezig kan zijn. “We moeten met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in staat is die daar het woord wil voeren, dat te doen.”

Een aantal Kamerleden, onder wie Tjeerd de Groot (D66), Thom van Campen (VVD) en Derk Boswijk (CDA), kreeg van de NCTV het advies niet naar de betoging te gaan omdat hun veiligheid niet gegarandeerd kon worden. Boswijk is desondanks wel naar Stroe gegaan.

De boeren zijn boos over de stikstofplannen van het kabinet. De uitstoot moet drastisch omlaag om de natuur te beschermen. Volgens de premier staan de doelstellingen en wordt daaraan niet getornd. “Anders komt Nederland echt volledig op slot te zitten de komende jaren.”

In de provincies wordt verder gesproken over de invulling van de stikstofplannen van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). “Over het hoe moet het gesprek plaatsvinden. Dat zullen we de komende tijd doen”, aldus Rutte. Van der Wal zei eerder dat in de provincies maatwerk mogelijk zal zijn.

De boeren gingen ook weer massaal met tractoren de snelweg op om in het Gelderse Stroe te komen. Daardoor ontstonden lange files. “Je moet je houden aan de aanwijzingen van het openbaar bestuur”, zei Rutte daarover.