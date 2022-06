Snelweg A1 rond Barneveld weer open in beide richtingen

Alle rijstroken op de A1 rond Barneveld zijn weer open, laat Rijkswaterstaat weten. Zowel in de richting van Apeldoorn als Amersfoort kan weer op twee banen worden gereden.

Er zijn rond 20.30 uur nauwelijks nog files, maar hier en daar ziet Rijkswaterstaat dat boeren op tractoren nog acties organiseren, aldus een woordvoerder. De boeren zijn onderweg naar huis, maar zorgden onderweg nog voor opstoppingen door onder meer op de A27 bij Noordeloos niet achter elkaar, maar op twee rijstroken naast elkaar te rijden. “Ze zijn door de politie weggeleid, maar ze reden 20 kilometer per uur dus daarachter ontstond een aardige file.”

De terugkerende boeren kunnen dus nog voor verkeershinder zorgen. Zo rijdt op de A50 richting Nijmegen ook nog “een enorme stoet”. Rijkswaterstaat vraagt andere weggebruikers daar rekening mee te houden. “Pas je snelheid aan als je in de buurt van tractoren rijdt vanwege het grote snelheidsverschil.”

De A1 werd woensdag in zijn geheel rond Barneveld afgesloten vanwege het boerenprotest. In de avond werd de weg in delen weer vrijgegeven. Om de hele snelweg weer te openen, moesten tractoren die op de middenberm waren geparkeerd en achtergelaten daar eerst weer veilig weg zien te komen, zo liet een woordvoerder weten. De eerder aanbevolen omleidingen zijn door Rijkswaterstaat van de borden gehaald.

De eerdere wegblokkades door tractoren bij Emmeloord en Lelystad zijn weg en de rijstroken in beide richtingen zijn weer vrij. Vertragingen nemen overal af, maar Rijkswaterstaat waarschuwt dat op veel plekken nog tractoren op de weg zijn en raadt daarom aan de rijstijl aan te passen.