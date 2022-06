Staande ovaties voor Rob de Nijs tijdens afscheidsconcert

Rob de Nijs heeft zijn lange carrière woensdagavond afgesloten met een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De zanger kreeg meerdere staande ovaties van het publiek. Zelf hield hij het niet droog tijdens zijn afscheidsconcert en ook aanwezige fans spreken na afloop van de show op sociale media over een “emotionele” en “bijzondere” avond.

De 79-jarige zanger werd met een staande ovatie ontvangen en ook tijdens het optreden gingen fans meermaals staan. Nummers als Malle Babbe en Foto van Vroeger werden luidkeels meegezongen.

Tijdens het concert traden ook verscheidene gastartiesten op. Zo beklommen onder anderen Trijntje Oosterhuis, Danny Vera, Paskal Jakobsen en Claudia de Breij het podium. Met het concert neemt De Nijs afscheid van een ruim zestig jaar durende carrière. De zanger stopt met optreden omdat hij lijdt aan de ziekte van Parkinson.