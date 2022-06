Stikstofprotest nog niet begonnen, veel betogers nog onderweg

Het officiële programma van het protest tegen de stikstof- en natuurplannen van het kabinet in het Gelderse Stroe is nog niet begonnen. Eigenlijk zou het programma om 12.00 uur van start gaan, maar er zijn nog veel mensen onderweg naar het terrein waar actie wordt gevoerd.

Vele duizenden boeren en andere tegenstanders van de stikstofplannen hebben zich verzameld op het terrein waar actie wordt gevoerd. Ook staan er duizenden tractoren rond het veld waar een podium is neergezet. De sfeer is gemoedelijk. Er zijn hapjes en drankjes en uit de speakers schalt non-stop boerenrock.

Aanleiding voor de demonstratie is een plan dat minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. De ammoniakuitstoot van de landbouw moet wat haar betreft gemiddeld met 40 procent omlaag, zodat de natuur niet langer wordt overbelast. In beschermde natuurgebieden zelf mag volgens de plannen vrijwel geen uitstoot meer plaatsvinden, direct daaromheen is volgens de minister een vermindering van 70 procent noodzakelijk. Alleen dan gaat het volgens haar lukken om de stikstofbelasting op de natuur genoeg te verminderen.

Provincies moeten het komende jaar plannen maken om de doelen te halen. Vooral voor veehouders die in of pal naast beschermde gebieden een bedrijf hebben, is het zeer de vraag of ze daar kunnen blijven als de eisen van de minister blijven staan. In het Gelderse Stroe worden woensdag duizenden boeren verwacht die gaan protesteren.