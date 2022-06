Twee tbs’ers met hulp gevlucht uit kliniek van Pompestichting

Twee tbs’ers zijn dinsdagavond tussen 20.30 en 21.00 uur gevlucht uit de tbs-kliniek van de Pompestichting in Nijmegen. Zij hebben daarvoor hulp van buitenaf gehad, zegt een woordvoerster van de Pompestichting woensdag. Onbekenden hebben met apparatuur een gat in de hekken rond het forensisch psychiatrisch centrum gemaakt. De tbs’ers zijn daarna in een auto verdwenen.

Medewerkers van de kliniek hebben direct na de ontsnapping het Openbaar Ministerie en de politie gewaarschuwd. De politie is meteen begonnen met een zoektocht naar de ontsnapte mannen, maar woensdagmorgen waren zij nog niet gevonden. Waarom de twee mannen een tbs-maatregel kregen wil de Pompestichting niet zeggen.

Het lijkt erop dat degenen die hielpen bij de ontsnapping een slijptol hebben gebruikt om een gat in de zware hekken rond het terrein te maken. Onderzoek moet echter uitwijzen hoe ze dat precies hebben gedaan. Het was rond de tijd van de vlucht nog niet donker. Vermoedelijk hadden de ontsnapte tbs’ers een afspraak met hun helpers.

Het terrein van het forensisch psychiatrisch centrum is uitgestrekt en ligt deels in bebost gebied. De Pompekliniek heeft alarmeringssystemen, hekken en sloten, aldus de stichting. Er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar risico’s in de gebouwen en op het terrein. Woensdag is de Inspectie Justitie en Veiligheid op de hoogte gesteld van de ontsnapping. Het is volgens de Pompestichting gebruikelijk dat er een inspectie-onderzoek volgt.

Het is niet de eerste keer dat patiƫnten in Nijmegen ontsnappen. Na de laatste ontsnapping in 2019 zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. De rechter legt een tbs-maatregel op als delinquenten psychiatrische behandeling nodig hebben.