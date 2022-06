Vakbonden: politie kon boerendrukte op snelwegen niet voorkomen

De politie zou ook met zwaarder materieel en meer mensen niet in staat zijn geweest de door de boeren veroorzaakte drukte op de snelwegen te voorkomen. Dat zeggen politievakbonden ACP en de NPB. De actie van de boeren was daar volgens de bonden te massaal voor. Ook de korpsleiding stelt dat verder opschalen en bijvoorbeeld zwaardere voertuigen inzetten geen oplossing was geweest. “Je kunt niet alle op- en afritten op alle snelwegen afzetten”, zo klinkt het.

De boeren kwamen woensdag in het Gelderse Stroe bijeen om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Duizenden boeren kwamen per tractor en zorgden voor grote vertraging op snelwegen richting en rond het weiland waar gedemonstreerd werd. Tegen de regels in gingen landbouwvoertuigen de snelwegen op. De politie zette opritten af, maar kon niet voorkomen dat boeren alsnog de snelweg op draaiden.

De woordvoerder van de ACP stelt dat politiemensen niets te verwijten valt wat het dichtslibben van de snelwegen betreft. De bond zegt dat met de boeren was afgesproken dat ze binnenwegen zouden nemen om naar Stroe te komen. “Als afspraken massaal genegeerd worden, dan is het ondoenlijk voor de politie om te handhaven. Wij hebben geen duizenden mensen om afritten af te zetten, dan krijg je een capaciteitsprobleem.” Ook zouden er kentekens van tractoren zijn afgeplakt, waardoor bekeuren lastig is. “De politie heeft alles gedaan om meer mensen op te trommelen. Ze had niet meer kunnen doen.”

Ook NPB-voorzitter Jan Struijs vindt dat de politie geen blaam treft. “Ga je hard ingrijpen en alle extra middelen erbij halen om fors te escaleren? Dat had gekund, maar je kunt ook observeren en de-escaleren waar nodig. Anders moet je zwaar materiaal inzetten en loopt het uit op een veldslag. Dat wil niemand.”

De landelijke korpsleiding laat weten dat er tot dusver tientallen mensen op de bon zijn geslingerd in het kader van het boerenprotest. Ook woensdagavond worden problemen op de snelwegen verwacht, nu veel boeren weer op de tractor zijn geklommen om huiswaarts te gaan vanuit Stroe. “Waar mogelijk gaan we handhaven en zorgen dat ze er niet opkomen, maar door de massaliteit zal dat niet overal lukken”, zegt een woordvoerder.

De politie heeft aangegeven dat ze de mogelijkheid heeft achteraf boetes uit te delen, bijvoorbeeld door camerabeelden na te trekken.