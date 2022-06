Kabinet biedt gemeenten hulp in ruil voor opvang vluchtelingen

Het kabinet wil dat gemeenten de komende weken 7500 vluchtelingen een tijdelijke woning bieden. Daarnaast zou elke veiligheidsregio 225 extra opvangplekken moeten creëren. Op hun beurt krijgen de 25 veiligheidsregio’s allemaal dertig ambtenaren om een en ander te regelen en uit te voeren. Ook wil het kabinet 40 miljoen euro uittrekken voor de bouw van extra woningen.

Op die manier probeert het kabinet een akkoord te bereiken met de overheden om de overbelaste asielopvang te verlichten, zo bevestigen ingewijden een bericht van de NOS.

Het Veiligheidsberaad praat vrijdagochtend digitaal met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) over deze mogelijke oplossing voor de grote problemen met de opvang van asielzoekers. Waarschijnlijk is minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting daar ook bij, want beide bewindspersonen hebben de burgemeesters van het beraad verzocht om mee te werken aan een oplossing voor de crisissituatie in de opvang.

De problemen bij de centrale aanmeldlocatie in Ter Apel zijn ontstaan doordat de asielzoekerscentra in het land overvol zitten. Dat komt weer omdat veel statushouders die in azc’s wonen niet doorstromen, aangezien er woningnood heerst in Nederland.

Maandag konden de 25 burgemeesters, voorzitters van de veiligheidsregio’s, en Van der Burg en De Jonge geen akkoord bereiken over de opvang. Dat kwam onder meer omdat de burgemeesters vinden dat er al genoeg op het bordje van de gemeenten ligt.

De burgemeesters zeggen wel mee te willen helpen om de opvangcrisis op te lossen, maar een aantal van hen ziet het niet zitten om andere burgemeesters in hun veiligheidsregio te dwingen om opvang te regelen. Hoe dat in de praktijk zal gaan moet ook nog afgesproken worden.