Wilders in Stroe: ze luisteren echt wel naar jullie

“De helft van Den Haag zit nu zwetend achter zijn bureau.” Dat zei Geert Wilders woensdagochtend in het Gelderse Stroe, waar het landelijke boerenprotest plaatsvindt. “Ze luisteren echt wel naar jullie”, liet Wilders de boeren die er al waren weten.

De PVV-voorman is woensdagochtend in Stroe. De politicus is ervan overtuigd dat het stikstofplan, waartegen de boeren protesteren, niet door zal gaan.

Volgens Wilders hebben de boeren “groot gelijk dat ze niet kapot moeten worden gemaakt door die stikstofregels”. Er is zoveel verzet in Nederland, stelt de PVV-leider. “Het kabinet zal óf doorgaan met de plannen, en dan valt het want dan is er geen draagvlak meer. Dan verliezen ze al hun kiezers. Óf ze passen de plannen fors aan.” Wilders houdt woensdag overigens geen toespraak in Stroe. Naar eigen zeggen moet hij weg.