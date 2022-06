D66 wil ‘plan B’ voor stikstofaanpak door provincies

D66 wil een “plan B” van stikstofminister Christianne van der Wal voor het geval de provincies er niet in slagen de stikstofdoelen van het kabinet te vertalen in afdoende maatregelen. “Het kan niet zo zijn dat we nog jaren doorgaan met discussies”, aldus Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot.

Het kabinet heeft per gebied stikstofdoelen vastgesteld, maar laat veel ruimte aan provincies om te bedenken waarmee die gehaald kunnen worden. De Groot stelt evenwel vast dat het “rommelt” in de provinciebesturen. Hij hoopt en vertrouwt erop dat zij desondanks “de moed hebben om aan de slag te gaan”, maar wil wel een stok achter de deur. De maatregelen die de provincies verzinnen moeten wel “optellen tot verbetering van de natuur”.

De Groot zou naar eigen zeggen woensdag naar het boerenprotest in het Gelderse Stroe zijn gegaan. Al was het maar “om te vertellen hoe slecht het met de natuur gaat.” Maar de NCTV ontraadde zijn aanwezigheid omdat zijn veiligheid niet kon worden gegarandeerd.

De D66’er stelt vast dat in Stroe “boeren naar de mond werd gepraat” door wetenschappelijke feiten af te doen als meningen en voorstellen te doen tot “halvering van de natuur”. Hij vindt dat “misleidend en gemeen, temeer omdat andere geluiden niet welkom waren.”