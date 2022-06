Het vloerkleed als de interieurtrend van 2022

Een interieurtrend is een terugkerend fenomeen dat jaarlijks nieuwe stijle introduceert of oude tijden juist laat herleven. Het vloerkleed is niet per se een nieuwe trend, maar desondanks niet weg te denken uit de Nederlandse huizen. Maar welke vloerkleden zijn er? Welke vloerkleden zijn geschikt voor bijvoorbeeld jouw situatie en welk vloerkleed doet het momenteel goed? Je leest het allemaal in ons artikel!

Wat voor verschillende vloerkleden heb je?

Er zijn kunnen meerdere redenen zijn waarom je een Flycarpets vloerkleed in je woning zou willen hebben. Zo kan een vloerkleed bijvoorbeeld gebruik worden als decoratie. Daarnaast kan een vloerkleed echter ook geplaatst worden voor extra isolatie of demping van geluiden. Het kan lastig zijn om een goede keuze te maken voor een vloerkleed wanneer je niet weet welke vloerkleden er zijn. Behalve dat vloerkleden verschillen in afmetingen en materialen zijn er namelijk ook nog eens heel erg veel verschillende soorten vloerkleden waar je uit zou kunnen kiezen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn vloerkleden voor kinderen, vintage, moderne en kleurrijke vloerkleden.

Vloerkleden speciaal voor kinderen

Wanneer je een vloerkleed gaat uitzoeken voor in een kinderkamer is het een leuk idee om te gaan voor een Kinderkleed . Deze vloerkleden zijn speciaal ontworpen voor kinderen. De kleden zijn verkrijgbaar voor zowel jongens als meisjes van verschillende leeftijden. Je kunt onder andere kiezen voor een vloerkleed dat de fantasie van een kind stimuleert. Daarnaast kun je met deze kleden ook gemakkelijk een speels effect aan een kamer geven. Naast de standaard kinderkleden met afbeeldingen erop heb je ook speciale speelkleden. Een bekend voorbeeld hiervan is een vloerkleed met straten erop, dit vloerkleed wordt door kinderen gebruikt om met autootjes te spelen.

Vintage vloerkleden zijn populair

De vintage woonstijl is tegenwoordig erg populair en hier passen vintage vloerkleden heel erg goed bij. Vintage vloerkleden hebben patronen die vroeger veel op vloerkleden te zien waren. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een kleed met patchwork erop. Daarnaast worden er tapijten gemaakt die eruitzien alsof ze al gebruikt zijn. Dit draagt bij aan de vintage look die goed past bij een vintage interieur. De materialen en technieken die voor de kleden worden gebruikt zijn echter wel van deze tijd. Dit zorgt ervoor dat de kleden van goede kwaliteit zijn en dat je hier heel erg lang plezier van zult hebben.

De keuze voor een modern vloerkleed

Naast vintage vloerkleden wordt er ook veel gebruik gemaakt van moderne vloerkleden. Deze vloerkleden zijn perfect voor de harde vloeren die veel in moderne woningen voorkomen. Het gaat hierbij onder andere om vloeren van PVC, marmer en laminaat. Strakke lijnen komen veel voor bij moderne vloerkleden maar de vloerkleden kunnen daarentegen ook juist veel rondingen bevatten. Er wordt bij moderne vloerkleden daarnaast veel gebruik gemaakt van grafische patronen en speelse prints. Met een modern vloerkleed kun je een kamer dan ook helemaal tot leven brengen.

Ga voor een kleurrijk vloerkleed

Een ander vloerkleed waarmee je een kamer helemaal tot leven kunt brengen is het kleurrijke vloerkleed. Veel mensen vinden het spannend om te gaan voor een heel uitgesproken vloerkleed. Dit is echter helemaal niet nodig. De keuze in kleurrijke vloerkleden is namelijk onwijs groot en er zal dan ook zeker iets bijzitten voor elke woning. Zo kun je kleurrijke vloerkleden vinden in alle kleurencombinaties die je je maar kunt bedenken. Je kunt echter ook gaan voor een kleurrijk vloerkleed in een enkele kleur. Behalve dat er vele verschillende kleuren kunnen worden gebruikt zijn er ook oneindig veel patronen mogelijk. Kleurrijke vloerkleden worden dan ook gemaakt met allerlei verschillende prints en designs erop.