Kabinet trekt extra geld uit voor schone bouwmachines

Het kabinet maakt dit jaar 22,2 miljoen euro extra vrij voor de inzet van ‘schone’ bouwmachines, die op stroom of waterstof draaien. Aanvankelijk had het kabinet daar 8,3 miljoen euro voor uitgetrokken. Ook het subsidiebudget voor ‘schone’ vrachtwagens is verhoogd met 11,5 miljoen euro. Daarvoor was eerder al 13,5 miljoen beschikbaar gesteld.

Dat schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Kamer. De 22,2 miljoen is bedoeld voor de aankoop van nieuwe machines of de ombouw van bestaande machines die op diesel draaien.

Met de verhoging van het subsidiebudget voor schone vrachtwagens komen er volgens de staatssecretaris ongeveer 450 extra vrachtwagens bij die elektrisch of op waterstof rijden. Dat is drie keer zo veel als nu.

De subsidieverstrekking is naar voren gehaald, omdat dit op korte termijn klimaat- en stikstofwinst oplevert, schrijft Heijnen.