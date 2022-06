Meer dan de helft van de huisdieren in Nederland lijdt aan obesitas

Niet alleen mensen hebben tegenwoordig vaak wat kilootjes te veel, ook bij onze huisdieren is dat het geval. Hiermee is obesitas niet alleen een welvaartsziekte voor mensen geworden. De beroepsorganisatie voor dierenartsen trekt aan de bel. Zij ziet steeds vaker huisdieren met overgewicht en dat is een groot probleem.

In Nederland leven bijna 2 miljoen honden en ruim 3 miljoen katten. Ruim 35% van deze dieren is te zwaar. En net zoals bij mensen krijgt overgewicht bij huisdieren steeds meer de overhand. Mede dankzij de lockdowns en het vele thuiswerken blijken de extra coronakilo’s ook bij onze viervoeters een rol te spelen. Baasjes waren simpelweg meer thuis en een handje hondensnacks is dan snel gegeven. Volgens recent onderzoek is obesitas inmiddels bij honden in sommige gebieden zelfs gestegen tot wel 50% en bij katten tot 60%, met alle risico’s van dien. Want verwennen is een slecht idee. Huisdieren met overgewicht hebben namelijk een grotere kans op gezondheidsproblemen, zoals hart- en longproblemen, verhoogde kans op blaasproblemen en suikerziekte, bot- en gewrichtsproblemen zoals artrose en natuurlijk een algehele slechte conditie en traagheid.

Het belang van een goed en evenwichtig dieet

Gewichtstoename is het resultaat van een toename in lichaamsvet. Dit wordt gewoonlijk veroorzaakt door te veel hondenvoer, met name in combinatie met een gebrek aan beweging. Net zoals bij mensen slaat het lichaam van een dier vet op als er meer calorieën worden geconsumeerd dan verbruikt. Hoe meer vet er opgestapeld wordt, hoe zwaarder het dier wordt. Maar ook leeftijd speelt een rol. Oudere huisdieren zijn gewoonlijk minder actief en hebben dus minder calorieën nodig. Ook het ras speelt mee. Sommige rassen hebben een grotere neiging om zwaarder te worden. Voor honden kun je bijvoorbeeld met een goed dieet met Riverwood Petfood hondenvoer gezondheidsklachten voorkomen. En laat je je hond of kat steriliseren of castreren? Grote kans dat daardoor de verbranding (metabolisme) verandert en je huisdier aanleg krijgt voor gewichtstoename. Maar het kan ook zijn dat het overgewicht een gevolg is van een aandoening, zoals een te traag werkende schildklier.

Levendig en actief

De eerste kenmerken van overgewicht bij huisdieren zijn een te dikke buik en te veel vet op de ribben. Als je die niet voelt, dan is je huisdier te zwaar. Ook minder uithoudingsvermogen is een kenmerk. Dieren worden gewoon minder actief. Honden kunnen problemen krijgen aan hun gewrichten. Zo tonen sommige wetenschappelijke studies aan dat honden met overgewicht en orthopedische aandoeningen veel minder mank lopen als ze 5 tot 8 procent van hun gewicht verliezen.

Het advies van dierenartsen bij de behandeling van overgewicht is eigenlijk heel simpel: meer bewegen en vooral minder eten. Natuurlijk hondenvoer met zo min mogelijk toevoegingen helpt bij het dieet. Daarbij is het vooral belangrijk dat je dier evenwichtige porties binnenkrijgt. Dus maaltijden met genoeg vezels, koolhydraten, eiwitten en vitaminen en de juiste hoeveelheid. En natuurlijk varieert het soort en de hoeveelheid per hondenras, de grootte, het gewicht, de lichaamsbeweging, de leeftijd en de algemene gezondheid van je hond. Een gezond dieet is ook goed voor het energieniveau en de spiermassa van je viervoeter. Bijkomend voordeel is dat de kans op een allergische reactie ook kleiner wordt. Het eerste dat de eigenaars opmerken wanneer honden en katten gewicht hebben verloren, is hoeveel levendiger en actiever de dieren zijn. Wat is er fijner dan je huisdier weer te zien spelen, rennen en springen!