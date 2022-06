Meer nieuwkomers in de gemeenteraden

Het aantal mensen dat actief wordt in de lokale politiek, neemt toe. Na de afgelopen raadsverkiezingen zijn 8237 mensen geïnstalleerd als gemeenteraadslid, en van hen zijn 3649 nieuw in de raad. Dat is 44,3 procent. Bij de vorige verkiezingen in 2018 was 42,9 procent nieuw en in 2014 ging het om 42,8 procent. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft dat uitgerekend.

De gemeenten Koggenland (Noord-Holland), Brummen (Gelderland) en Tubbergen (Overijssel) hebben naar verhouding de meeste nieuwkomers. Bijna driekwart van die raden is nieuw, aldus de vereniging. Alblasserdam (Zuid-Holland) heeft de minste vernieuwing van Nederland: van de negentien raadsleden zijn zeventien blijven zitten. De twee nieuwkomers vormen 10,53 procent van de raad. Ook op het Friese Waddeneiland Schiermonnikoog en in het Limburgse Beesel zijn relatief weinig mensen nieuw in de raad verkozen.

In Amsterdam en Rotterdam is 58 procent van de raadsleden nieuw, in Den Haag en Utrecht 51 procent.