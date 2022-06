SGP pleit voor meer tijd om stikstofdoelen te halen

De stikstofplannen van het kabinet zijn onhaalbaar, onuitvoerbaar en onrechtvaardig, vindt de SGP. Kamerlid Roelof Bisschop hekelt met name de haast waarmee het kabinet de stikstofuitstoot wil terugdringen. In 2030 moet die zijn gehalveerd. Bisschop pleit ervoor zeker vijf jaar langer de tijd te nemen.

Een gehaaste aanpak “leidt tot onteigeningsdrama’s, onvermijdelijk”, waarschuwt Bisschop tijdens het stikstofdebat in de Kamer. Het zorgt voor “uitzichtloosheid en onzekerheid” bij boeren. Met de sociaal-economische gevolgen wordt volgens de SGP’er geen rekening gehouden. Ook vindt hij dat te weinig is nagedacht over uitvoerbaarheid. “Dat is een goede wetgever onwaardig.”

De streng-christelijke partij met een grote boerenachterban, mist daarnaast concrete stikstofdoelen voor andere sectoren, zoals de industrie en de luchtvaart. “Waarom twee verschillende snelheden”, wil Bisschop weten van stikstofminister Christianne van der Wal. Hij wijst daarnaast op de grote verschillen met de aanpak van diens voorganger Carola Schouten. “Is dit betrouwbaar beleid?”

Het pleidooi voor uitstel komt Bisschop op kritiek te staan van Forum voor Democratie en de Groep-Van Haga, twee concurrenten van de SGP in de strijd om de conservatieve stem. Zij bestrijden dat er een stikstofprobleem is en leggen de schuld bij te strenge (Europese) regels. Ingrijpen is niet nodig, ook niet over vijf jaar, vinden zij.