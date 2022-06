Stikstofminister: coalitie mocht niet sleutelen aan stikstofkaart

De onrust die vorige week ontstond over twee verschillende zogenoemde stikstofkaarten, is volgens minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) een storm in een glas water. Daar komt de boodschap van de minister in een brief aan de Tweede Kamer op neer. Op de kaarten staan de gebieden ingetekend waar het stikstof met welk percentage omlaag moet.

De eerste kaart, die van 1 juni dateert, is met de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie gedeeld om hen op de hoogte te stellen van “de richtinggevende doelen op hoofdlijnen”, schrijft Van der Wal. De kaart was niet bedoeld of gebruikt om nog aanpassingen te doen.

Op 10 juni presenteerde de minister samen met de stikstofplannen een andere kaart. In heel Nederland moet het stikstofgehalte in 2030 met de helft zijn teruggebracht. In veel gebieden ligt dat percentage veel hoger.

Pas later dook de kaart van 1 juni op, die er heel anders uitzag. Politiek en boeren raakten in verwarring. In een eerder Kamerdebat probeerde de minister de onrust al weg te nemen, maar onder meer het zelfstandig Kamerlid Pieter Omtzigt eiste een brief met tekst en uitleg. Die is donderdagochtend naar de Kamer gestuurd, net voor het begin van het Kamerdebat over de stikstofplannen.

Wel zijn er tussen 1 en 10 juni nog aanpassingen gedaan, omdat eerdere percentages over bijvoorbeeld de stikstofreductie niet goed stonden aangegeven. De minister sluit niet uit dat “op een (kleiner) detailniveau door RIVM op de kaart en model nog aanvullende aanpassingen doorgevoerd zijn in het kader van afronding, consistentie en kwaliteitscontrole”.