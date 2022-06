Van der Plas onder vuur om kritiek op wetenschappers

Meerdere partijen hebben tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer BBB-leider Caroline van der Plas opgeroepen haar kritiek op wetenschappers te matigen. Volgens GroenLinks-voorman Jesse Klaver brengt zij onderzoekers mogelijk in gevaar. CDA’er Derk Boswijk sprak van ondermijning en vindt dat Van der Plas “een grens over” is gegaan.

Van der Plas sprak onder meer twijfel uit over het werk van wetenschapper Leen Hordijk, die voor het ministerie van Landbouw onderzoek deed naar de betrouwbaarheid van het model waarmee het RIVM stikstofneerslag meet. Zij bestreed later dat zij daarmee de integriteit van Hordijk in twijfel trok, toen Klaver haar dat verweet.

D66’er Tjeerd de Groot wierp Van der Plas voor de voeten dat zij boeren “zand in de ogen strooit” en zelfs “misleidt” door telkens te suggereren dat de wetenschap achter het stikstofbeleid niet klopt. Ook fractieleider Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren riep haar op haar achterban een “eerlijker verhaal” te vertellen.

De BBB-leider weigerde haar woorden over Hordijk terug te nemen. Ook Klavers oproep om haar toon in het debat te matigen hoonde zij weg. “Ik sta ergens voor”, beet zij hem toe. Kamervoorzitter Vera Bergkamp riep nog op terughoudender te zijn met het noemen van namen van wetenschappers omdat zij niet bij het debat aanwezig zijn. “Zij kunnen zich niet verdedigen.”