Vestiging flitsbezorger Gorillas in Amsterdamse Pijp moet dicht

De beslissing van de gemeente om de vestiging van flitsbezorger Gorillas in de Pijp in Amsterdam te sluiten, is volgens de rechter terecht. De zogenoemde darkstore moet daarom vrijdag alsnog dicht, laat de gemeente weten in een reactie op de uitspraak.

Gorillas stapte naar de bestuursrechter omdat het de vestiging open wilde houden tijdens de bezwaarprocedure die nog loopt tegen het besluit van de gemeente. Die laatste meent dat darkstores, kleine distributiecentra met afgeplakte ramen, in strijd zijn met het bestemmingsplan en dat de impact van de vestigingen op de buurt te groot is.

Verantwoordelijk wethouder Reinier van Dantzig is blij met de uitspraak. “Dat betekent dat wij de leefbaarheid van onze buurten kunnen beschermen en dat is goed nieuws. Binnenkort hebben wij weer een afspraak met de flitsbezorgers om met hen te kijken hoe hun activiteiten wel in bestemmingsplannen passen zonder de leefbaarheid van straten en buurten aan te tasten.”

Indien de winkel niet sluit zal de gemeente hiertoe overgaan. In de tussentijd loopt de bezwaarprocedure door, meldt de gemeente. Eerder ving flitsbezorger Zapp ook al bot bij de rechter over het besluit van de gemeente de vestiging in Amsterdam-West te sluiten.

Amsterdam strijdt – net als andere steden – al langer tegen de darkstores in de stad en besloot eind januari voorlopig geen nieuwe vestigingen voor flitsbezorging meer toe te staan.

Gorillas komt later donderdag met een reactie, laat een woordvoerster weten.