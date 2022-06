Vierdaagse en bijbehorende feesten hebben nog geen coronazorgen

Stichting De 4Daagse en de organisatie van de Vierdaagsefeesten in Nijmegen maken zich nog geen zorgen over het toenemend aantal coronabesmettingen. Alleen als het weer verplicht wordt om 1,5 meter afstand te houden gaan de evenementen niet door, aangezien dat onmogelijk te realiseren is, aldus Vierdaagsemarsleider Henny Sackers. Aan de Vierdaagse doen ruim 40.000 wandelaars mee. De feesten trekken in een week tijd ruim 1,5 miljoen bezoekers.

De Vierdaagse en de bijbehorende feesten gingen de afgelopen twee jaar niet door vanwege de coronacrisis. Nu ligt er voor beide evenementen een flexibel scenario klaar, zeggen de organisaties. Daarin is ruimte voor coronamaatregelen die mogelijk terugkeren, zoals het dragen van mondkapjes. De Vierdaagsefeesten maakt een druktemeter, zodat bezoekers op elk moment kunnen zien waar minder drukke plekken in het Nijmeegse centrum zijn.

Stichting De 4Daagse is volgens Sackers al maandenlang elke twee weken bijgepraat door medici over de stand van zaken rond corona. Eind april is al gewaarschuwd dat er in de zomer mogelijk een nieuwe omikronvariant zou opduiken. “We kunnen zo nodig naar een scala aan maatregelen grijpen, van het verspreiden van flesjes desinfecterende gel tot aan geen handcontact bij de start- en finishbureaus. Kamp Heumensoord, waar 7000 militairen overnachten, kan ook strak geregeld worden. En deelnemers moeten natuurlijk zelf beslissen wat ze voor zichzelf verantwoord vinden.”

De 104e Vierdaagse is van 19 tot en met 22 juli. De Vierdaagsefeesten beginnen op zaterdag 16 juli.