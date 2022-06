Baas In Eigen Buik: zwarte dag voor mensen met baarmoeder

“Een zwarte dag voor mensen met een baarmoeder wereldwijd.” Dat is de reactie van de Nederlandse organisatie Baas In Eigen Buik op een uitspraak van het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten eerder vrijdag over abortus, waarmee het grondwettelijke recht erop werd tenietgedaan.

Volgens de organisatie komt de uitspraak niet als een verrassing, maar “slaat die desalniettemin hard in”. De organisatie is “geschokt, woedend en verdrietig”.

“Dit is een ramp voor het zelfbeschikkingsrecht van mensen met een baarmoeder. Het herinnert ons bovendien aan de kwetsbaarheid van het abortusrecht, ook hier in Nederland.”

Volgens de organisatie zullen miljoenen Amerikanen binnenkort geen toegang meer hebben tot een veilige abortus. “Dit is een ondermijning van de menselijkheid van miljoenen Amerikaanse mensen met een baarmoeder. Dat onrecht gaat iedereen aan”, aldus Annemieke van Straalen van Baas In Eigen Buik.

Vorige maand waren er op de Dam in Amsterdam honderden mensen op de been bij een solidariteitsactie, nadat zij hadden vernomen van het voornemen van het Hooggerechtshof.