Bijna vijftig nieuwe gevallen van apenpokken erbij in Nederland

Bij 211 mensen in Nederland is inmiddels het apenpokkenvirus vastgesteld, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag. Dat zijn er 44 meer dan woensdag, toen het RIVM 167 gevallen meldde. De stijging van het aantal nieuwe gevallen per week neemt toe, ziet het instituut.

Hoe hard de epidemie toeneemt is echter lastig te zeggen, stelt het het RIVM. Dat komt door de lange incubatietijd. Het instituut wil volgende week meer informatie delen.

De meeste mensen met het virus zijn mannen die seks hebben met mannen. Gezondheidsdiensten benadrukken wel dat iedereen apenpokken kan krijgen na nauw contact met iemand die is besmet. De diensten verwachten dat het aantal besmettingen in Europa voorlopig nog zal toenemen.

Wie apenpokken oploopt, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaat een uitslag met blaasjes op de huid. Meestal worden mensen niet heel erg ziek van een infectie. Het virus kan gevaarlijk zijn voor mensen met een verzwakte weerstand, kinderen en zwangeren.

De regel dat mensen die rechtstreeks contact hebben gehad met een besmet persoon drie weken in quarantaine moeten, komt te vervallen, meldt minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid). Voor die mensen gaat het strikte advies gelden dat zij moeten afzien van intiem contact. Personen met het apenpokkenvirus moeten nog wel drie weken in isolatie gaan.