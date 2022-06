Boerenacties op tal van plekken, strobaal bij huis minister

Op meerdere plekken in het land hebben boeren vrijdagavond acties gehouden tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze gingen met tractoren staan bij op- en afritten van wegen, waaronder enkele snelwegen. Ook werd door boeren een strobaal achtergelaten op een weg in de buurt van het huis van minister Christianne van der Wal (Stikstof en Natuur), zei een woordvoerder van de politie Oost-Nederland.

De acties werden gevoerd op meerdere plekken in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Op de A67 bij het Brabantse Liessel gingen de boeren zelfs op de vluchtstrook van de snelweg staan. De inzet van de politie was erop gericht de situatie veilig te houden. Agenten gingen met de boeren in gesprek en handhaafden “waar mogelijk”.

De strobaal die werd neergezet bij Van der Wal zal door de gemeente moeten worden weggehaald, zei de politiewoordvoerder. Twee weken geleden trokken boeren op tractoren naar haar woonhuis om verhaal te halen, enige tijd nadat ze haar stikstofplannen had gepresenteerd. Het kabinet noemde dat “onacceptabel”.

Eerder op de vrijdag liet de minister weten aangifte te hebben gedaan van een doodsbedreiging en van opruiing tegen de eigenaar van een vrachtauto. Op de achterzijde van de vrachtwagen staan de namen van Pim Fortuyn en Theo van Gogh met hun sterfdatum. Daaronder staat de naam van de minister, een kruis en een vraagteken.

Afgelopen woensdag hielden de boeren al een landelijke actiedag in het Gelderse Stroe als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Voorzitter van boerenorganisatie Agractie Bart Kemp zei eerder vrijdag dat het nog een verrassing zal zijn hoe de boeren de komende tijd actie gaan voeren. “De acties zullen soms hinder opleveren, soms niet. Soms zullen ze gericht zijn op politici, soms op burgers.” Boeren hebben onderling “een sterk netwerk” en kunnen dus gemakkelijk zelf acties organiseren, zei hij.