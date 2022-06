Holleeder hoort rechterlijk oordeel in hoger beroep moordzaken

In de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol doet het gerechtshof Amsterdam vrijdag om 10.00 uur uitspraak in de strafzaak in hoger beroep tegen Willem Holleeder, die wordt verdacht van het geven van opdrachten voor een reeks moorden.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de nu 64-jarige Holleeder achter de liquidaties gezeten van Cor van Hout en Robert ter Haak (2003), Willem Endstra (2004), Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006). De rechtbank legde Holleeder in 2019 conform de eis een levenslange gevangenisstraf op. Dat is ook de strafeis in hoger beroep.

Holleeder heeft alle beschuldigingen van de hand gewezen en samen met zijn advocaten alternatieve scenario’s aangedragen. Volgens hem zijn anderen verantwoordelijk voor de moorden. Hij ging in hoger beroep bij het gerechtshof. Dat rondde de beroepszaak afgelopen januari af, na tientallen zittingsdagen.

Het bewijs tegen Holleeder bestaat nagenoeg geheel uit verklaringen van getuigen. De meest prominente getuigen zijn de twee zussen van de verdachte, Astrid en Sonja. Zij hebben zeer belastende verklaringen afgelegd. Ook een ex-vriendin van Holleeder deed dat. Het OM noemde de beklaagde “gewetenloos, opportunistisch en berekenend”.

Het hof heeft een handvol getuigen niet kunnen horen. Zo kwam er ondanks verwoede pogingen geen verhoor tot stand met drugscrimineel Mink K., die onlangs door Libanon is uitgeleverd aan Nederland. Peter la S., kroongetuige in het grootscheepse liquidatieproces Passage, bleek lange tijd onvindbaar.