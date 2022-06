Utrechtsebaan Den Haag weer open, maandenlang onderhoud is klaar

Automobilisten kunnen vanaf het weekeinde weer ongehinderd over de Utrechtsebaan in Den Haag rijden. Het deel van de A12 kreeg sinds januari een grote opknapbeurt en was daarom in fases gestremd, soms geheel en soms gedeeltelijk. Dat is vrijwel helemaal afgerond en daarom gaat de snelweg in de nacht van vrijdag op zaterdag open.

De Utrechtsebaan ligt tussen Voorburg en het Malieveld in Den Haag. Volgens de gemeente rijden elke dag ongeveer 60.000 auto’s over de weg. De ondergrond dateerde nog van de aanleg ongeveer 45 jaar geleden en begon slecht te worden. Daarom is het beton gerepareerd. Het asfalt, de wanden en de verkeerssystemen zijn vervangen.

Het werk is nog niet helemaal klaar. Af en toe is het nodig om ’s nachts een rijstrook af te sluiten voor wat laatste klusjes.