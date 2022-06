Duitsland pakt Nederlander die enveloppen met drugs postte

Een 50-jarige Nederlander is in Duitsland opgepakt voor handel in drugs. Hij werd op heterdaad betrapt toen hij in Kranenburg, net over de grens bij Nijmegen, probeerde bijna zestig enveloppen met drugs tegelijk in een brievenbus te stoppen.

Rechercheurs in Essen hadden in de afgelopen weken ongeveer 1000 postpakketjes met drugs onderschept. Daarin zat bij elkaar meer dan 50 kilo amfetamine en verder ook nog heroïne, cocaïne, xtc en marihuana. De pakketjes waren op verschillende plekken in Kranenburg op de bus gedaan. De zendingen zagen er allemaal hetzelfde uit.