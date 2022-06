Koning: met vrede Europa op spel beseffen we belang krijgsmacht

Koning Willem-Alexander heeft in zijn toespraak voor de Veteranendag in Den Haag de nadruk gelegd op “hoe waardevol en kwetsbaar vrijheid is”. Hierbij verwees hij naar de oorlog in Oekraïne, waar de inwoners nu “haard en huis” moeten verdedigen. “Nu de vrede in Europa op het spel staat, realiseren we ons hoe sterk we onze krijgsmacht nodig hebben”, aldus de koning tegenover de veteranen.

“U komt namens ons in actie”, zo sprak hij de krijgsmachteenheden toe. Volgens de koning beseffen we door de situatie in Oekraïne “meer dan in andere jaren” hoe dankbaar we mogen zijn richting de krijgsmacht.

Achttien legeronderdelen kregen van de koning zaterdag een vaandelopschrift, een bijzonder ereteken, voor hun inzet in Afghanistan. “Ruim 30.000 Nederlandse militairen kennen Afghanistan uit eigen ervaring. Ze ondergingen de helse hitte en hoorden het mortiervuur”, aldus de koning. “25 van hen verloren het leven. Het verdriet om hen gaat nooit meer weg.”

De laatste keer dat zo’n grootschalige uitreiking van vaandelopschriften plaatsvond is meer dan honderd jaar geleden, haalde Defensieminister Kajsa Ollongren eerder aan. De legeronderdelen marcheerden rond 11.00 uur de speciaal gebouwde pontons op de Hofvijver op, onder muzikale begeleiding van onder meer de Koninklijke Militaire Kapel Johan Friso. Het Korps Mariniers kreeg als eerste zijn vaandeldecoratie, omdat de Koninklijke Marine het oudste deel van de krijgsmacht is.

Na de uitreiking van de vaandelopschriften vindt in de middaguren een defilé plaats, dat door de binnenstad zal trekken. Ongeveer 3500 militairen en veteranen lopen mee.Vanwege corona kon het defilé de afgelopen twee jaar niet plaatsvinden. Deze optocht wordt voorafgegaan door een zogeheten fly-past van toestellen van de koninklijke luchtmacht.