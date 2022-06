Publiek weer welkom bij kunstbeurs TEFAF in Maastricht

Vanaf zaterdag is er weer publiek welkom op de internationale kunst- en antiekbeurs TEFAF in Maastricht. De afgelopen jaren moest de beurs worden uitgesteld en voortijdig worden afgebroken vanwege de coronapandemie. De beurs is wel wat later dit jaar. De volgende editie in 2023 is zoals gebruikelijk weer in maart.

Een tekening van zeeheld Maarten Tromp (1598 – 1653) van de hand van Jan Lievens (1607 – 1674) is een van de bijzondere werken van deze TEFAF. De met initialen gesigneerde beeltenis van Tromp werd anderhalf jaar geleden namens een particulier als portret van een ‘onbekende heer’ aangeboden door een klein veilinghuis in de Verenigde Staten. Het bracht uiteindelijk een half miljoen dollar op.

De kunstbeurs verwacht meer dan 240 handelaren uit zo’n twintig landen. Dat is wel iets minder dan in voorgaande jaren, maar dat heeft vooral te maken met de geringere beschikbare ruimte in het MECC. De beurs duurt daarom ook een paar dagen korter dan anders. In voorgaande jaren kwamen er zo’n 70.000 bezoekers op de beurs af.

Omdat dit de 35e editie is van het evenement, is er een wandelroute door Maastricht opgezet. Die gaat langs dertig ‘hotspots’ in de stad, zoals musea, pleinen en bijzondere architectuur.