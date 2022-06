Veteranen eindigen defilé door binnenstad Den Haag op Malieveld

Het defilé voor Veteranendag is rond 14.40 uur geëindigd op het Malieveld in Den Haag. Ongeveer 3500 militairen en veteranen liepen mee in de tocht, die door de binnenstad voer. Ook was er een fly-past met toestellen van de koninklijke luchtmacht.

Achter de dranghekken langs de route stond publiek naar het defilé te kijken. Koning Willem-Alexander wachtte de militairen en veteranen op aan de Kneuterdijk om het defilé af te nemen. Voorafgaand aan de tocht kregen achttien krijgsmachteenheden van de koning een vaandelopschrift voor hun inzet in Afghanistan. Dit gebeurde in de ochtenduren op speciaal gebouwde pontons op de Hofvijver.

“Nu de vrede in Europa op het spel staat, realiseren we ons hoe sterk we onze krijgsmacht nodig hebben”, zei de koning zaterdagochtend tegen de veteranen. Volgens hem beseffen we door de situatie in Oekraïne “meer dan in andere jaren” hoe dankbaar we mogen zijn richting de krijgsmacht.

Vanwege het defilé, dat na een aantal sobere coronajaren weer kon plaatsvinden, waren meerdere straten (deels) afgesloten. De Veteranendag eindigde op het Malieveld met een concert van onder anderen Alain Clark. Volgens de organisatie kwamen er dit jaar zo’n 85.000 bezoekers op het evenement af en was het daarmee een “succesvolle” editie.

“Na een coronapauze van twee jaar is het ontzettend mooi dat mensen zich in zulke grote getalen hebben laten zien”, stelt Koos Sol, campagneleider van het Nationaal Comité Veteranendag. “Veteranen konden weer samenkomen en het publiek heeft hun erkenning en waardering kunnen uiten.”