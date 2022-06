Augustyn en Van Ransbeeck winnaars NTR Podcastprijs

Pauline Augustyn en Tinneke van Ransbeeck zijn de winnaars van de NTR Podcastprijs 2022. Hun podcasts zijn zondag in TivoliVredenburg in Utrecht beloond met respectievelijk de eerste en tweede prijs, heeft de NTR bekendgemaakt.

Augustyn maakte met Le Village des Fous een gedramatiseerde documentaire over een onverklaarbare gekkenplaag in een Frans dorpje in 1951. “Gedurfd en tof”, noemde de jury deze inzending in haar juryrapport. “De semi-fictieve vorm is intrigerend, de acteurs zijn overtuigend en het geluidsontwerp mooi en gelaagd.”

De tweede prijs ging naar Van Ransbeeck voor haar documentaire Stormjager, over drie Nederlanders die op onweer en tornado’s jagen. Volgens de jury “een inzending met veel lucht en humor, kleurrijke figuren en een poëtische vertelwijze”.

De NTR Podcastprijs is een aanmoedigingsprijs voor jonge podcastmakers uit Nederland en België. De jury koos de winnaars uit tien genomineerden.