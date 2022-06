Hoge onderscheidingen voor choreograaf Ton Wiggers van Introdans

Ton Wiggers, de oprichter en scheidend directeur van het dansgezelschap Introdans, heeft zaterdagavond van prinses Margriet de eremedaille voor Kunst en Wetenschap van de Huisorde van Oranje uitgereikt gekregen. Wiggers ontving de onderscheiding in Stadstheater Arnhem na afloop van de laatste voorstelling van het theaterseizoen. In de pauze had hij al de Gouden Erepenning van de provincie Gelderland ontvangen.

Wiggers krijgt de koninklijke onderscheiding voor “zijn inzet voor het innovatieve en inclusieve karakter van de dansproducties, zijn bijdrage aan het voor een breed publiek toegankelijk maken van moderne dans en het betrekken van de regio bij het dansgezelschap”, aldus een verklaring van het Koninklijk Huis. De eremedaille wordt toegekend aan personen met uitzonderlijke verdiensten op het gebied van kunst en wetenschap.

Wiggers, die tevens choreograaf is, richtte Introdans in 1971 op met theatermaker Hans Focking. Het doel was om Oost-Nederland een professioneel dansgezelschap te geven. Onder Wiggers leiding groeide Introdans uit tot een “toonaangevend dansgezelschap dat ver over de grenzen befaamd werd”, zei commissaris van de Koning John Berends, toen hij Wiggers de Gelderse onderscheiding overhandigde.