Een horecagelegenheid in Leiden is in de nacht van zaterdag op zondag onder vuur genomen. De zaak werd in september ook al beschoten, meldt de politie.

Rond 03.15 uur kreeg de politie een melding dat er in de Herenstraat meerdere schoten waren gehoord. Agenten constateerden ter plekke dat de horecagelegenheid inderdaad meerdere keren was geraakt.

Bij de vorige beschieting raakte een persoon lichtgewond. De zaak moest toen dicht op last van de gemeente.