Koninklijk Paleis Amsterdam staat stil bij jarige prinses Alexia

Het Koninklijk Paleis Amsterdam feliciteert de jarige prinses Alexia via sociale media en deelt daarbij een foto van de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Alexia is zeventien jaar geworden.

“Prinses Alexia viert vandaag haar verjaardag”, schrijft het paleis bij een foto van de prinses van fotograaf Erwin Olaf. “Van harte gefeliciteerd!” Het paleis is de officiële ontvangstlocatie van de koning, maar is ook open voor bezoekers.

Het Koninklijk Huis staat eveneens online stil bij de verjaardag van de prinses met een foto van Alexia die afgelopen vrijdag is gemaakt tijdens de zomerfotosessie van de koning en zijn gezin.

Alexia is de middelste dochter van het koningspaar en tweede in de lijn van troonopvolging. De prinses, zus van Amalia (18) en Ariane (15), heeft vier jaar les gehad op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Sindsdien vervolgt de prinses haar opleiding aan het United World College of the Atlantic in Wales.