Lange rijen op Eindhoven Airport, mede door vroegkomers

Op vliegveld Eindhoven Airport zijn dit weekend door de zomerdrukte lange rijen tot ver buiten de terminals ontstaan. Op social media circuleren video’s van drommen passagiers die al honderden meters voor de toegangsdeuren moeten wachten. Een woordvoerder van de luchthaven zegt dat een deel van het probleem wordt veroorzaakt door reizigers die veel te vroeg komen.

Eerder was Schiphol al het toneel van lange wachtrijen. Net als op de nationale luchthaven spelen personeelstekorten Eindhoven Airport parten. Het grootste knelpunt is een gebrek aan personeel bij de veiligheidscontroles.

“Maar doordat het beeld ontstaat dat het druk is, zie je ook dat meer passagiers veel vroeger komen dan nodig is”, legt de zegsman van Eindhoven Airport uit. “Wij adviseren twee├źnhalf tot drie uur van tevoren te komen. Als je bij wijze van spreken al ’s ochtends komt voor een avondvlucht, krijg je heel lange rijen. En het heeft ook geen zin. Je kunt bijvoorbeeld je koffer pas drie uur voor vertrek kwijt. Eerder herkent het systeem je niet.”

Schiphol merkte ook al dat passagiers steeds vroeger voor vertrek in de vertrekhallen arriveerden en ging over tot controles van tickets bij de ingang. Mensen van wie de vlucht niet binnen vier uur zou vertrekken mochten nog niet naar binnen. Eindhoven Airport zet die stap nog niet, maar informeert reizigers zo veel mogelijk over de nadelen van te vroeg komen. De marechaussee op Schiphol sprak zondagmiddag van een beheersbare drukte zonder incidenten.