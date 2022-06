Mogelijk maandag nieuwe boerenacties

Maandag gaan boeren mogelijk opnieuw actievoeren. Op welke plekken en hoe groot de acties zullen zijn, is onbekend. Online gaan zondag verschillende video’s rond waarin wordt opgeroepen tot protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

Volgens Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF) zal het “vanaf twaalf uur ’s middags losbranden”, zo laat hij desgevraagd weten. Het gaat om “wilde acties”, FDF co├Ârdineert en initieert die niet. “Het is op eigen initiatief van de boeren”, zegt Van den Oever, die wel weet te melden dat “alles wat wielen heeft, gaat rollen”.

Van den Oever heeft ook een video opgenomen. Daarin zegt hij dat FDF zich niet verbindt aan de komende protesten. Volgens hem heeft de grootschalige boerenactie woensdag in Stroe “helemaal niks uitgehaald”. Hij vraagt aan mensen die gaan actievoeren om burgers “zoveel mogelijk te ontzien”.

Ook de groep Agractie zegt niets te kunnen melden over mogelijke plannen voor maandag, maar “acties zullen er zeker komen”, aldus voorman Bart Kemp. Hij zei vrijdag al dat boeren de komende tijd actie gaan voeren. Zo kwamen afgelopen donderdagavond een tiental boeren naar het gebouw van de Tweede Kamer. Die acties zullen soms hinder opleveren, voorspelde hij. Van den Oever denkt ook dat de eventuele acties van maandag mogelijk invloed zullen hebben op het verkeer.

De politie laat weten dat als er inderdaad acties zijn “de lijn dezelfde is als woensdag”, bij de protesten in Stroe. “Het is prima om gebruik te maken van je rechten, maar trekkers op de snelweg zijn verboden”, zegt een woordvoerster. Er zal dus opnieuw worden gehandhaafd. Dat gebeurde woensdag niet altijd en overal. “Woensdag waren de acties zo massaal dat het eigenlijk ondoenlijk was om te handhaven. Met elkaar was afgesproken dat ze niet de snelweg op zouden gaan, maar dat werd massaal genegeerd. We moesten ook kijken naar de verkeersveiligheid, naar die van de boeren, maar ook van andere mensen op de weg.”

Bij de gemeente Den Haag is geen demonstratie aangemeld. De ANWB is ook niet bekend met eventuele plannen en mogelijke verkeershinder.