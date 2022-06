Boeren blokkeren A67 in Brabant met tientallen trekkers

Tientallen boeren blokkeren maandagmiddag met tractoren de A67 bij Liessel (Noord-Brabant). Volgens de politie staan ongeveer veertig trekkers op de snelweg tussen Eindhoven en Venlo. Erachter is een kilometerslange file ontstaan. De vertraging loopt op. Verkeerd wordt omgeleid via Roermond, over de A2 en A73.

De politie is ter plaatse. In eerste instantie zal de boeren gevraagd worden te vertrekken, aldus een woordvoerder van de politie. In het uiterste geval zullen de tractoren worden weggesleept.

Zondag werd via verschillende video’s opgeroepen om in protest te komen tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Om wat voor acties het ging, waar en hoe groot, was onduidelijk. Voorzitter van Farmers Defence Force (FDF) Mark van den Oever zei dat het initiatief en de organisatie daarvoor niet van FDF kwam, maar hij wist wel dat vanaf 12.00 uur “alles wat wielen heeft, gaat rollen”. Ook Agractie zei de protesten niet te initiĆ«ren, maar zei ook dat er zeker acties zouden komen.

Afgelopen woensdag hielden boeren een landelijke actiedag in het Gelderse Stroe als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet.