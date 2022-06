Acht auto’s op parkeerplaats in Eindhoven uitgebrand

Op een parkeerplaats in Eindhoven zijn in de nacht van zondag op maandag acht auto’s uitgebrand. De politie gaat uit van brandstichting, zei een woordvoerster na berichtgeving in regionale media.

De voertuigen stonden op een parkeerplaats voor een flat aan de Urkhovenseweg, in het stadsdeel Tongelre. De auto’s stonden volgens de woordvoerster op afstand van elkaar geparkeerd. De politie stelt een onderzoek in.

Ook wordt onderzocht of er een verband is met een recente brand in Eindhoven, waarbij meerdere auto’s uitbrandden, zei de woordvoerster.