Boeren zijn vertrokken van meerdere snelwegen

Meerdere snelwegen zijn maandagmiddag even na 15.30 uur vrij van blokkades door boeren. Rijkswaterstaat meldt dat de boeren zijn vertrokken op de A28 tussen Fluitenberg en Ruinen. Ook de A67 is weer vrijgegeven bij Liessel. “Op de A67 gaat de boerenblokkade van de weg af. Er is nog wel flinke vertraging, het geeft nog een uur oponthoud. Daarom is omrijden nog steeds het advies”, aldus een woordvoerder van de ANWB.

De boeren zijn eveneens van de A2 vertrokken, waar zij de weg van Eindhoven richting Den Bosch blokkeerden ter hoogte van Best. De weg is sinds 16.00 uur weer open, melden de twee verkeersdiensten.

Even na 16.00 uur is er op de A30, tussen Scherpenzeel en Industriegebied Ede, en op de A7 bij Boerakker nog hinder door de acties.

Boeren blokkeerden maandag op meerdere plaatsen de snelweg uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Vorige week hielden boeren een grote manifestatie in Stroe. Maar volgens sommigen heeft dat niets uitgehaald.