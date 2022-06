Dit najaar nieuw seizoen van Holleeder-serie Judas

Het nieuwe seizoen van de serie Judas is dit najaar te zien op Videoland. Het tweede seizoen, met als titel Judas II: Dagboek van een Getuige, is het vervolg op Judas dat in 2019 op de streamingdienst verscheen.

In Judas II: Dagboek van een Getuige wordt het levensverhaal van Astrid Holleeder verteld. De zus van crimineel Willem Holleeder heeft vanwege haar rol als getuige tegen haar broer haar werk moeten opgeven en leeft sindsdien volledig beschermd.

Gijs Naber (Willem Holleeder), Rifka Lodeizen (Astrid Holleeder) en Marit van Bohemen (Sonja Holleeder) speelden in het eerste seizoen de hoofdrollen. Ook in het vervolg zijn zij te zien. Het is nog niet bekend wie de andere rollen op zich nemen.