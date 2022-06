Dode, gewonden en grote ravage door windhoos in Zierikzee

Een windhoos die over Zierikzee is getrokken, heeft maandag een leven geëist. Ongeveer tien mensen zijn gewond geraakt, meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Ook is in diverse straten een grote ravage aangericht door de wervelwind. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.

Van meerdere panden zijn de daken afgewaaid. Dat gebeurde onder meer aan de Calandweg, waar het dak van een heel rijtje huizen werd losgerukt en op de weg neerkwam. Op meerdere plaatsen liggen kapotte dakpannen. Bomen zijn omgewaaid, ruiten gebarsten.