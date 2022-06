Kabinet: volgend jaar regeling voor ex-partners toeslagenaffaire

Het kabinet komt volgend jaar met een regeling voor ex-partners van slachtoffers in het toeslagenschandaal. Staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) schrijft in een brief aan de Kamer dat het wetsvoorstel naar verwachting in april naar de Tweede Kamer komt. Na goedkeuring kan het dan in juli in werking treden.

De Vries wil er tempo achter zetten, maar wil ook gedegen advies. “Ik wil proberen om in het wetgevingsproces zoveel mogelijk de stappen te verkorten. Hoewel ik alle betrokken (advies)instanties zal vragen met spoed te adviseren vind ik het echter ook van belang dat zij voldoende tijd krijgen om hun werkzaamheden te verrichten.”

Er wordt al langer aangedrongen op een snelle regeling voor ex-partners. De Nationale ombudsman en Kinderombudsman riepen in april het kabinet nog op sneller te komen met de herstelregeling voor de bijna 10.000 ex-partners betrokken in de affaire. Er is 590 miljoen euro gereserveerd voor de regeling van de ex-partners.