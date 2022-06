Ministers veroordelen protestactie boeren op snelwegen

Boeren hebben zich aan de wet te houden, stellen ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Henk Staghouwer (Landbouw). Dat doen ze niet door met trekkers op de snelweg te rijden. “Wij veroordelen dat”, zo laat een woordvoerder namens beide ministers weten.

Boeren mogen hun zorgen uiten en protesteren, maar dat moeten ze wel binnen de grenzen van de wet doen, benadrukken beide ministers. De acties van maandag vinden zij “niet gepast. Hou je alsjeblieft binnen de kaders van de wet”, roepen zij de protesterende boeren op.

“Meerdere snelwegen worden op dit moment geblokkeerd door boeren. Je punt maken doe je niet door weggebruikers in gevaar te brengen. Dit kan ernstige gevolgen hebben. Dan heeft de politie geen keuze dan waar mogelijk in te grijpen, desnoods achteraf. Laat het niet zo ver komen”, waarschuwt justitieminister Dilan Yeşilgöz in een tweet.

Op verschillende plekken in het land voeren boeren actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Op onder meer de A67, de A28 en de A2 staan of rijden tractoren en kan het verkeer niet doorrijden. Een afrit op de N36 bij Ommen wordt door boeren bezet.

Ook Kamerleden veroordelen de blokkades van snelwegen. “Demonstreren mag. Maar snelwegen blokkeren en balen hooi dumpen is verboden en bovendien gevaarlijk. Laat de minister aangeven wat de politie nodig heeft om hier wél tegen op te kunnen treden”, aldus Jan Paternotte (D66).

PvdA-leider Attje Kuiken roept op te stoppen met deze vorm van actievoeren. “Demonstreren is een grondrecht. Maar het blokkeren van snelwegen is levensgevaarlijk. Er zijn genoeg andere aanvaardbare manieren om je ongenoegen te uiten. Stop hiermee!”

Caroline van der Plas, de voorvrouw van de BBB, heeft begrip voor de emoties van de boeren. “De geest is uit de fles. Het zullen niet de laatste protesten zijn”, zegt ze. Want de boeren staan “met de rug tegen de muur”. En waar de wet wordt overtreden tijdens acties moet de politie handhaven, aldus Van der Plas.