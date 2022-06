Rechters: noodweer bij doden vriendin in chalet Voorthuizen

Een 37-jarige verdachte die zijn vriendin tijdens een ruzie in zijn chalet in Voorthuizen heeft omgebracht, handelde uit noodweer. Dit heeft de rechtbank in Utrecht maandag bepaald. Hij krijgt hier dan ook geen celstraf voor opgelegd. Wel is Charel P. veroordeeld tot twaalf maanden cel voor het verbergen van haar lichaam in haar auto, die hij parkeerde bij een hotel in Eemnes. Hier werd ze pas een ruime week later ontdekt.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden nog twaalf jaar cel tegen P. en sprak van een verdachte die “volledig is doorgedraaid”.

Die bewuste nacht van 28 op 29 september zou hij in het chalet flinke ruzie hebben gehad met het slachtoffer, Sihem ‘Sissi’ Ouazil (34). Zij zou volgens zijn verklaring een mes hebben gepakt, waarop hij haar tegen de grond sloeg en bovenop haar ging zitten. Met één hand heeft hij op haar keel gedrukt, tot ze niet meer bewoog. “Ze gedroeg zich als een duivel”, verklaarde P. eerder tijdens de behandeling van de zaak.

Dit vindt de rechtbank neerkomen op dodelijke mishandeling en niet op doodslag, zoals het OM had betoogd. Zo blijkt volgens de rechters niet dat hij opzet had haar te doden. De kwetsbare delen van de keel en hals van Sissi waren nog intact, bleek uit de sectie op haar lichaam, waardoor niet kan worden geconcludeerd dat hij veel kracht heeft gebruikt.

Omdat P. geen kans had om uit het chalet te vluchten is sprake van noodweer. “Hij had dan de rug moeten keren naar Sissi, terwijl zij een mes binnen handbereik had en hem aanviel”, zo legt de rechtbank de situatie uit. De rechters verwijzen ook naar verklaringen van twee exen van Sissi, die beschreven hoe de vrouw zeer agressief kon zijn en hen ook had bedreigd met een mes.

De man krijgt wel celstraf voor het verbergen van haar lichaam, dat hij onder meer had bedekt met een dekbed en een deurmat. De rechtbank vond het “respectloos” hoe hij met haar lichaam is omgegaan.

De nabestaanden van Sissi toonden zich woedend en gechoqueerd bij het horen van de uitspraak in de rechtbank.