Urenregenstratie van personeel voor bedrijven vaak te lastig

Heb jij veel personeel en ben je op zoek naar een praktische tool om hun uren in de administratie vast te leggen? Je bent niet de enige! Het is namelijk ontzettend belangrijk dat dit op correcte wijze gebeurt, en wel omdat je zeker wilt weten dat je personeel niet teveel (of te weinig!) werkt. Het is ook vaak zo dat personeel (zeker freelance personeel) wordt uitbetaald aan de hand van het aantal gewerkte uren. Een goede urenregistratie is dus belangrijk, en dat doe je natuurlijk het liefst digitaal. De software van Out Smart biedt daarbij dé oplossing, want deze is speciaal ontwikkeld om op gemakkelijke wijze uren te registreren, zowel per persoon als per project. En dat is wel zo handig!

Gemakkelijk uren registreren

Zijn jouw werknemers vaak op locatie bezig? En zoek je een manier waarop je hun uren kunt registeren en deze per klant te verdelen? De software van Out Smart helpt je erbij. De buitendienst medewerkers kunnen dan gemakkelijk via hun telefoon inloggen, en aangeven hoe laat ze met de werkzaamheden starten en stoppen. Nogmaals, je kunt dit per klant bijhouden. Zo weet je niet alleen hoeveel uren je werknemers hebben gemaakt, maar ook hoeveel uren jij aan die bepaalde klant moet factureren. Bovendien is het een gemakkelijke manier om te zien of de planning die je had gemaakt klopte. Misschien kost een bepaald project wel veel meer tijd dan je dacht, of ben je er juist sneller klaar mee. Dit is handig voor het opstellen van toekomstige offertes.

Integreer je urenadministratie met andere apps

Wil jij niet alleen de urenregistratie van je personeel , maar ook allerlei andere zaken digitaliseren? Dan is het slim om allerlei apps met elkaar te combineren. De urenregistratie voor personeel kun je bijvoorbeeld koppelen aan het factuurprogramma, zoals we hierboven al noemden. Je kunt dan facturen aan klanten sturen aan de hand van de uren die voor deze klant gewerkt zijn. Ook kun je de urenregistratie voor personeel koppelen aan een CRM-systeem. Je buitendienst medewerkers kunnen dan opmerkingen en afspraken met klanten vastleggen, die gemakkelijk in beide systemen terug te vinden zijn. Door op deze manier verschillende typen software aan elkaar te koppelen verbetert niet alleen de communicatie binnen je bedrijf, maar werk je ook veel efficiënter en klantvriendelijker. Er wordt simpelweg minder over het hoofd gezien, en klanten merken dat.

Vergeet papieren werkbonnen

Wil je op elk vlak van je organisatie meer gemak? Kies er dan ook voor om de werkbonnen voortaan digitaal te maken. Ook dit kan gemakkelijk met de software van Out Smart, en ook deze software kun je koppelen aan die van de urenregistratie voor personeel. Vergeet papieren werkbonnen! Deze kunnen kwijtraken, nat worden of vervagen, en daardoor niet meer leesbaar zijn. Dit wil je als professionele organisatie voorkomen, en dus kiezen steeds meer bedrijven voor digitale oplossingen. En niet alleen voor de werkbonnen, maar voor alle aspecten van de administratie. Dit levert namelijk ontzettend veel gemak en overzicht op, waar je als bedrijf echt niet meer zonder kunt.