Meerdere boerenacties op en bij snelwegen en richting Den Haag

Boeren houden dinsdagochtend opnieuw acties tegen het stikstofbeleid. Op en langs meerdere wegen werden branden gesticht met oponthoud tot gevolg. Zo zorgde een brand ter hoogte van Kerkdriel voor vertraging omdat de rechterrijstrook van de A2 in verband met het vuur moest worden afgesloten. In de berm van de A12 bij Nieuwerbrug werden hooibalen in brand gestoken. In beide richtingen ontstonden files, aldus de ANWB.

De boeren kondigden daarnaast via Farmers Defence Force aan richting het Tweede Kamergebouw in Den Haag te komen, om zo hun onvrede over het stikstofbeleid over te brengen. Vanaf 12.00 uur zullen zij zich daar melden om duidelijk te maken “voor welke keuzes boeren gezet worden door het misselijkmakende beleid van dit kabinet”, zo staat in de verklaring die is ondertekend door ‘Boeren van Nederland’. Er is extra politie aanwezig bij het pand.

In andere delen van het land werden ook brandjes gesticht in de buurt van een snelweg. Dat gebeurde onder meer op de A2 bij Beesd, de A15 bij Andelst en de A7 bij Wijdewormer. Verkeer op de A7 richting Hoorn kwam in de file bij knooppunt Zaandam. In de andere rijrichting begon de file bij Avenhorn, aldus Rijkswaterstaat. Tussen knooppunt Ewijk en Heteren op de A50 stond ook een file vanwege een brand in de buurt van de weg.

De ANWB liet al weten dat de acties wel milder zijn dan maandag en dat de overlast nog beperkt was. “Er staan niet meer files dan gebruikelijk”, aldus een woordvoerder. Iets voor 10.30 uur lijkt de overlast door de acties voorbij.

Ook maandag voerden boeren met tractoren op diverse plekken in het land actie op snelwegen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Daarnaast gingen boeren in onder meer Lochem en Raalte naar het gemeentehuis, verschenen er tractoren op het Mediapark in Hilversum en trok een groep boeren opnieuw naar het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof).

De boeren zijn boos over de stikstofplannen van het kabinet. De ammoniakuitstoot van de landbouw moet wat het kabinet betreft gemiddeld met 40 procent omlaag, zodat de natuur niet langer wordt overbelast. In beschermde natuurgebieden zelf mag volgens de plannen vrijwel geen uitstoot meer plaatsvinden, direct daaromheen is volgens de minister een vermindering van 70 procent noodzakelijk. Alleen dan gaat het volgens haar lukken om de stikstofbelasting op de natuur genoeg te verminderen.