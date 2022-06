Belangrijke uitspraak Hoge Raad over gebruik Ennetcom-data

De Hoge Raad komt dinsdag voor het eerst met een oordeel over de rechtmatigheid van het gebruik van bewijs van zogenoemde Ennetcom-data uit versleutelde telefoons. De uitspraak is voor zowel het Openbaar Ministerie als advocaten erg belangrijk.

De uitspraak van de Hoge Raad gaat over de zaak van de moord op Samir Erraghib op 17 april 2016 in IJsselstein. Hij werd op klaarlichte dag in de auto doodgeschoten, terwijl zijn dochtertje naast hem zat. De twee uitvoerders van de moord zijn in hoger beroep veroordeeld tot 22 jaar cel, een van hen ging in cassatie.

De servers van Ennetcom, de Nederlandse dienstverlener voor deze communicatie, stonden in Canada en zijn na een rechtshulpverzoek in beslag genomen. Het ontsleutelen van deze berichten leverde een schat aan informatie op aan communicatie van mensen die zich onbespied waanden op de PGP-toestellen (Pretty Good Privacy), populair onder criminelen. Het rechtshulpverzoek was gedaan in een andere strafzaak, maar de ontsleutelde data bleek ook over de moordzaak van Erraghib te gaan. Meerdere advocaten hebben de rechtmatigheid van dit bewijs onder meer om die reden betwist. Het hof veroordeelde mede op basis van deze Ennetcom-data de verdachten in de zaak van Erraghib.

“In cassatie staat de rechtmatigheid van het verkrijgen en voor het bewijs gebruiken van de Ennetcom-data centraal”, aldus de Hoge Raad. De advocaat-generaal gaf in maart het advies de cassatie te verwerpen en de veroordeling in stand te laten. “De verkrijging van de data door de Canadese overheid en de overdracht aan Nederland waren in zijn visie rechtmatig en het hof heeft deze data in dit geval ook mogen gebruiken voor het bewijs.” Het staat de Hoge Raad vrij dit advies over te nemen.

De moord op Erraghib speelt overigens ook een rol in het Marengoproces, waarin dinsdag de strafeisen bekend worden. Het OM ziet Ridouan Taghi als opdrachtgever voor deze moord. Hij was geen verdachte in de strafzaak van de uitvoerders, waarover de cassatie-uitspraak gaat.