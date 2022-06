Belangrijkste HR thema’s in 2022

De wereld verandert in een rap tempo en de zakelijke wereld blijft hierbij niet achter. De coronacrisis en de krapte op de arbeidsmarkt hebben ervoor gezorgd dat (potentiële) werknemers zich in een hele nieuwe positie bevinden. Deze veranderingen bieden organisatorische kansen voor bedrijven. Welke trends zien we voor HR in 2022 en welke thema’s staan bovenaan de agenda? Velen zijn niet nieuw, maar worden wel opnieuw aangehaald door HR-professionals. Nu we bijna op de helft zijn van 2022 kunnen we de huidige trends bespreken en vooruitblikken op de belangrijkste HR-thema’s voor het resterende deel van dit jaar.

Hybride werken

Vlak na de start van de pandemie in 2020 werd thuiswerken een must en deed hybride werken haar intrede. Met hybride werken wordt thuiswerken en naar kantoor gaan gecombineerd. En als we alle onderzoeken die er inmiddels over zijn verschenen mogen geloven, zal hybride werken ook niet meer verdwijnen. Dit komt omdat het hybride werken voordelen biedt voor zowel werkgever, als werknemer. Ten eerste waarderen medewerkers het vaak enorm dat ze er een meer flexibele agenda op nahouden. Wil men bijvoorbeeld overdag even boodschappen doen, dan kunnen ze dit met een half uurtje langer doorwerken gemakkelijk compenseren. Het gaat hierbij vaak om efficiëntie; denk bijvoorbeeld aan de ellenlange vergaderingen die vervangen worden door korte bondige online meetings, het vervallen van reistijd en de hogere productiviteit en concentratie bij thuiswerken. De hogere productiviteit en concentratie komt voornamelijk door het gebrek aan afleiding. Er zijn (als het goed is) geen onaangekondigde bezoekjes, groepsconversaties en lawaai van communicerende mensen. De netto-werktijden liggen bij hybride werken dan ook hoger dan bij traditionele werkvormen.

Duurzame inzetbaarheid

Een heel belangrijk thema binnen de HR is momenteel duurzame inzetbaarheid. Dit is de mate waarin iemand zijn huidige en toekomstige werk kan en wil blijven uitvoeren. Deze mate wordt opgebouwd door drie factoren: werkvermogen, employability en vitaliteit. De eerste twee gaan over gezondheid, vakbekwaamheid en passend werk. De laatste over energie en plezier.

Bij investeren in werknemers wordt mogelijk gedacht aan materialistische beloningen of een hoog salaris. En begrijp ons niet verkeerd, dit is heel belangrijk. Zorg dat je werknemers voorzien zijn van een goede laptop, zakelijk mobiel (bijvoorbeeld bij Gamma Communications ) en dat de overige secundaire arbeidsvoorwaarden uitstekend zijn. Toch is het belangrijk om juist te denken in loopbaanmogelijkheden, trainingen of opleidingen voor medewerkers. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat investeren in medewerkers loont omdat ze zich meer binden aan het bedrijf en sneller geneigd zijn om in de organisatie te blijven werken.

Werkgeluk

Gelukkige medewerkers zijn productiever, werken beter samen, zijn creatiever en innovatiever. het klinkt misschien als een zweverige term, maar werkgeluk is heel hard werken. Als werkgever moet je een omgeving creëren waarbinnen werkgeluk mogelijk is. Je kunt het niet inpakken in een doosje en aan iemand geven.

Het meten van werkgeluk en de tevredenheid van medewerkers vormt een belangrijk onderdeel voor werkgevers in het faciliteren van werkgeluk. Naar aanleiding van een jaarlijkse meting, zowel kwantitatief als kwalitatief is het mogelijk om aan bepaalde knoppen te draaien om het werkgeluk van medewerkers te vergroten. Je meet het werknemers geluk aan de hand van enquêtes en het inplannen van gesprekken.