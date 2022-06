Boeren breken door afzetting bij huis minister Van der Wal

Protesterende boeren zijn bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) door een afzetting van de politie gebroken. Dat bevestigt een woordvoerder van de minister.

Ze duwden een politieauto opzij zodat tractoren de straat in konden rijden. De minister is niet thuis, aldus de woordvoerder. Het is de tweede dag op rij dat boeren betogen tegen het stikstofbeleid bij het woonhuis van de minister.

Volgens de politie zijn bij de actie “duidelijk grenzen overschreden. Een politieauto is vernield en er is een giertank geleegd. De situatie was dreigend en onacceptabel, ook richting hulpverleners”, laat de politie op twitter weten.

Maandag plaatste de politie nog een bewakingspost bij het huis van de minister. Ruim twee weken geleden werd voor het eerst bij het huis van de bewindsvrouw betoogd. Dat gebeurde nadat zij haar stikstofplannen had gepresenteerd.

Eerder op de dag riepen premier Mark Rutte en minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) de boeren nog op om zich bij hun protesten binnen de grenzen van de wet te houden. Rutte noemde boerenacties die tot gevaarlijke situaties leiden voor weggebruikers, ambtenaren of politici “onacceptabel”.