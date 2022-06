FDF: boeren komen naar Tweede Kamer om te demonstreren

Boeren zijn van plan naar Den Haag te komen dinsdagmiddag. Vanaf 12.00 uur, zo blijkt uit een verklaring die Farmers Defence Force-woordvoerster Sieta van Keimpema heeft verspreid. Dinsdag wordt in Den Haag gestemd over moties die zijn ingediend tijdens het stikstofdebat vorige week in de Tweede Kamer.

“Op 28 juni zullen we het halveren van de veestapel een gezicht gaan geven. Duidelijk maken voor welke keuzes boeren gezet worden door het misselijkmakende beleid van dit kabinet”, zo staat in de verklaring die is ondertekend door ‘Boeren van Nederland’.

In de verklaring worden burgers ook opgeroepen: “Burgers, kom ook om te zorgen dat de toekomst van het Nederlandse platteland gewaarborgd blijft, dat de kaalslag met het halveren van de veestapel voorkomen wordt. Ons land, ons vee, onze manier van leven, onze plattelandscultuur laten wij niet afnemen door Rutte IV!”

De boeren zijn boos over de stikstofplannen van het kabinet. Daarom waren er de afgelopen dagen al meerdere demonstraties. Vorige week een massale in Stroe, de afgelopen dagen een aantal kleinere, maandag bijvoorbeeld blokkeerden boeren snelwegen, trokken ze op naar het mediapark en opnieuw naar het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Dinsdagochtend staken ze onder meer op de A12 tussen Den Haag en Utrecht hooibalen in brand. Ook in andere delen van het land werden brandjes gesticht in de buurt van een snelweg. Dat gebeurde onder meer op de A2 bij Beesd, de A15 bij Andelst en de A7 bij Wijdewormer.

De ammoniakuitstoot van de landbouw moet wat het kabinet betreft gemiddeld met 40 procent omlaag, zodat de natuur niet langer wordt overbelast. In beschermde natuurgebieden zelf mag volgens de plannen vrijwel geen uitstoot meer plaatsvinden, direct daaromheen is volgens de minister een vermindering van 70 procent noodzakelijk. Alleen dan gaat het volgens haar lukken om de stikstofbelasting op de natuur genoeg te verminderen.