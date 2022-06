Jaarbeurs vangt dinsdagnacht honderden asielzoekers Ter Apel op

Utrecht vangt dinsdagnacht tweehonderd asielzoekers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel op in de Jaarbeurs voor crisisnoodopvang. In Ter Apel is voor honderden mensen geen plek meer.

“Door een snelle samenwerkingsactie tussen het Rijk en de regio kunnen we vannacht mensen een dak boven het hoofd bieden om te slapen. En hiermee voor een grote groep asielzoekers nu een inhumane situatie voorkomen”, zegt Sharon Dijksma, voorzitter Veiligheidsregio Utrecht. “Wij springen vannacht bij en zullen naar vermogen blijven helpen. We rekenen daarbij ook op solidariteit van andere regio’s”, benadrukt wethouder Rachel Streefland van Asiel.

De honderden asielzoekers gaan woensdagochtend vanuit de Jaarbeurs naar crisisnoodopvangplekken. Oekraïners die in Utrecht aankomen, worden voor de nacht op een andere plek in de gemeente opgevangen en niet in de Jaarbeurs.

Ook het Groningse Zuidbroek en Stadskanaal vangen in de nacht van dinsdag op woensdag asielzoekers uit Ter Apel op waardoor er waarschijnlijk voor iedereen onderdak is in Ter Apel, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het is nog onduidelijk of er voor iedereen een bed is of dat er ook mensen op stoelen moeten slapen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al lange tijd overvol, omdat de doorstroom van vergunninghouders vanuit opvanglocaties naar woningen stagneert.